OSVALDO CRUZ: Juninaço 2023 acontece de 1 a 3 de junho na Praça São José

Vem aí o Juninaço 2023 em Osvaldo Cruz que está com os preparativos a todo o vapor por uma grande equipe que está preparando uma megaestrutura.

A festa que faz história a cada ano está de volta para comemorar os 82 anos da cidade em grande estilo.

O Juninaço 2023 acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de junho, na Praça São José, defronte ao Santuário São José, a partir das 19h00, com entrada gratuita todos os dias.

Haverá shows todas as noites para animar ainda mais o público, sendo que no dia 1°, os artistas locais sobem ao palco.

Já no dia 2, vem aí Fiduma e Jeca, arrastando multidões pelo Brasil. E, para fechar com chave de ouro, no dia 3 teremos Marco Tulio e Adriano.

Haverá ainda a praça de alimentação para degustar diferentes delícias além de danças, brinquedos típicos da época e muita diversão.

Também os integrantes do Artiplic estarão presentes com uma exposição de artesanato incrível.

Portanto, marque já na agenda e prepare-se para curtir o Juninaço 2023 em Osvaldo Cruz.