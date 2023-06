SEMIFINAIS: Copa AMNAP de Futsal tem Dracena e Lucélia se enfrentando nesta quinta-feira

Após se enfrentar na primeira fase da Copa AMNAP de Futsal Categoria Livre, em Dracena, no último dia 5/5, onde os dracenenses levaram a melhor, vencendo os desfalcados lucelienses por 3 a 2, as equipes voltam a se enfrentar novamente na competição nesta quinta-feira (01) às 20h00 no Ginásio de Esportes Dovilho Moura, em Dracena.

As duas equipes se enfrentaram pelas semifinais da competição, onde será conhecido o primeiro finalista da Copa AMNAP de Futsal.

THIAGO CAPELLO

“Sabemos das dificuldades que iremos encontrar contra um adversário que tem bons jogadores e vai jogar em seus domínios, mas confio no talento de cada jogador da minha equipe e vamos jogar de igual para igual, respeitando o adversário na busca da nossa classificação para as finais”, finalizou o treinador Thiago Capello do Lucélia Futsal.

PACAEMBU

O segundo jogo das semifinais será realizado na sexta-feira (2), no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli em Pacaembu, envolvendo as equipes do Pacaembu E.C. e Junqueirópolis.

ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, coordenado por Júlio José Moreno.

REALIZAÇÃO

AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), presidente Márcio Cardim (Prefeito de Adamantina).