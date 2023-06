Copa Alta Paulista de Veteranos tem dois jogos pelas quartas de finais

Três equipes Adamantinense buscam a classificação para as semifinais nos confrontos da primeira rodada das quartas de finais da 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Os confrontos acirrados estão marcados para acontecer neste domingo (4), com dois jogos que será realizado na praça esportiva do Clube Aspumulu, com início previsto à partir das 9h00.

No primeiro confronto Parque Iguaçu F.C./ Adamantina X Flórida Paulista e segundo o clássico adamantinense envolvendo o San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente X Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Peixeiro”.

– O atacante César Tavoloni “Alemão”, atacante do San Remo E.C.