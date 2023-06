Dracena vence Lucélia nos minutos finais e está na final da Copa AMNAP de Futsal

O Dracena (Foto) garantiu sua classificação para final da Copa AMNAP de Futsal Categoria Livre, com o gol marcado nos minutos finais da etapa complementar.

Os dracenenses conquistaram sua classificação para finais da competição ao vencer por 3 a 2 o Lucélia, com os gols marcados por Maycon, Kaique e Cleitinho Sarate, enquanto Elizeu “Zeu” e Bino, marcaram para o adversário.

A partida entre as equipes foi realizada nesta quinta-feira (01) às 20h00 no Ginásio de Esportes Dovilho Moura em Dracena, pelas semifinais da competição.

PACAEMBU

O adversário do time de Dracena sairá no confronto nesta sexta-feira (2), no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli em Pacaembu, envolvendo as equipes do Pacaembu E.C. e Junqueirópolis.

ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, coordenado por Júlio José Moreno.

REALIZAÇÃO

AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), presidente Márcio Cardim – prefeito de Adamantina.