FLOR DE LÓTUS anuncia construção de sede própria em Flórida Paulista

A Funerária Flor de Lótus, anunciou nesta semana a construção de seu prédio próprio em Flórida Paulista.

Após a elaboração de todos os documentos de engenharia, terreno e aquisição das licenças necessárias, foi dado o pontapé inicial com as obras que já podem ser notadas por quem passa pela Avenida José Fróio, defronte à OdontoCompany.

O projeto conta com sala de recepção; escritórios; mostruário de urnas e paramentos; sanitários; copa e outras dependências físicas visando melhor atender os seus conveniados.

De acordo com a empresária Josuí Matsuda, a construção do prédio será um novo marco para o setor funerário de Flórida Paulista, além de confirmar o compromisso da Flor de Lótus em garantir incondicionalmente o atendimento de qualidade, conforto e comodidade às centenas de floridenses que dão credibilidade aos serviços prestados. Ela frisa que o que mais a motivou a construir a sede própria da empresa é proporcionar aos clientes um ambiente de amparo e conforto no momento em que necessitarem.

A empresária destacou ainda que um novo investimento deverá ser anunciado em breve e que inclusive já conta com terrenos adquiridos em Flórida Paulista o projeto em fase final de desenvolvimento.

Atualmente a Flor de Lótus está na Avenida São Paulo, 225 – telefone: (18) 99705-2838. Faça hoje mesmo o seu plano.