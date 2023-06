FLÓRIDA: Prefeitura descarta realização do “Juninão” e anuncia 2ª Festa Junina Municipal

Em resposta ao requerimento de informações sobre a possível realização do tradicional Juninão em Flórida Paulista, solicitado pelo vereador Thiago Ribeiro, a Prefeitura Municipal descartou fazer o evento e na mesma ocasião, anunciou para junho a 2ª edição da Festa Junina Municipal.

Segundo ofício encaminhado e lido na última sessão realizada na segunda-feira (22), a administração municipal informou que “no momento, não possui previsão para a realização da festa popular denominada Juninão”.

Já sobre a 2ª Festa Junina Municipal, foi informado que o evento será realizado no dia 17 de junho, com início às 17h00, em uma parceria das Secretarias de Promoção Social, Cultura e Educação no Centro de Lazer.

Para este evento, estão programadas as apresentações de danças típicas pelas escolas municipais.

A reportagem do jornal e site Folha Regional também recebeu a informação de que barracas de comidas e bebidas típicas vão compor a praça de alimentação na Festa Junina Municipal.