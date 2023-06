IRAPURU: ESF III “Dr. João Joaquim da Silva” é inaugurado oficialmente

Encerrando o calendário de festividades em comemoração aos 75 anos de Irapuru, na quarta-feira (31), aconteceu a inauguração oficial do ESF III (Estratégia de Saúde da Família) “Dr. João Joaquim da Silva”, localizado na rua Olavo Bilac.

O local recebeu uma reestruturação completa, visando oferecer mais conforto e agilidade no atendimento para os moradores daquela região da cidade.

Um dia especial, regado a emoção e saudade, onde os familiares do homenageado o Médico Dr. João Joaquim da Silva, estavam presentes a Sra. Joselita de Souza Dantas e Silva contou a história de vida do Médico seu falecido esposo, que dedicou sua vida a cuidar dos pacientes com amor, competência e dedicação, um grande profissional eternizado na memória de todos seus pacientes.

O homem público, que fincou suas raízes em Irapuru, fez história na medicina, na política e em sua vida pessoal, constituiu família e se tornou um exímio cidadão Irapuruense, merecedor de todas as homenagens.

A inauguração contou com a presença de autoridades municipais de Irapuru. “Inaugurar essa unidade é um sonho. Agora temos um espaço mais amplo e estamos dispostos a manter uma equipe de atendimento humanizado, para que todos que forem em busca de atendimento sintam-se bem acolhidos”, declarou a Secretária de Saúde Ariane Junqueira Strasser.