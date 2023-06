OSVALDO CRUZ: Atletismo ganha ”Projeto” e atletas começam a competir pela federação paulista

O atletismo de osvaldo cruz ganhou um novo projeto “Um salto para a Vida” e atletas começam a competir pela federação paulista a partir deste fim de semana.

No lançamento do programa, a Prefeitura firmou parceria com a Oca Empreendimentos Imobiliários onde cada parte vai patrocinar equipe de treinadores e outras despesas.

A novidade é que serão treinados atletas desde os 6 anos de idade até os de alto rendimento, como explicou o Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, José Clodoaldo Cavacini.

O empresário Olavo Morales Garcia representou a Oca Empreendimentos e foi quem procurou a Prefeitura propondo a parceria.

Para o técnico José Pedro dos Santos, a oportunidade de retomada do Atletismo em vários níveis de competição é fundamental para a formação de crianças e jovens.

Convidada para ser a madrinha do projeto, a atleta do lançamento do dardo e 3ª melhor marca do Brasil em 2022, Eloah Scramin, esteve presente e fez o seu depoimento sobre o início da carreira como atleta em Osvaldo Cruz.

A Prefeita Vera Morena destacou que o público a ser atendido no programa vai desde alunos da rede pública, de equipamentos da área de assistência social até das escolinhas de esportes.