PALHAÇO TODINHO: inspirado no avô, irapuruense faz sucesso em todo o Brasil

Atuando na arte desde criança, Todinho já participou de programas de TV e circo



Um dos grandes ícones que bem representa a “Caçula Gigante” Irapuru, o palhaço Todinho faz sucesso em todo o Brasil.

Inspirado pelo avô, o saudoso palhaço José Ivo, o profissional que hoje tem 26 anos, subiu ao palco pela primeira vez quando tinha apenas 5 anos de vida e de lá para cá, faz da arte circense e dos espetáculos a sua única fonte de renda.



Ele presta serviços com show de mágicas, malabarismo, equilibrismo, contorcionismo e claro, sua principal missão é “fazer as crianças, jovens e adultos sorrirem” com suas palhaçadas, inclusive em rodeios. Ele inclusive foi uma das atrações da Festa do Peão realizada em Irapuru no começo do mês de maio em comemoração ao aniversário de 75 anos da cidade.



Musicais dos personagens infantis também estão entre os serviços e produtos oferecidos por Todinho.

Todinho se declara um amante de Irapuru e resume sua paixão pelo município como: “a terra querida que levo por onde quer que vá”.



E por falar em ir, um dos momentos marcantes da carreira do profissional foi sua passagem pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT.

No Programa do Ratinho, ele teve a oportunidade de mostrar para o mundo sua arte, profissionalismo e dedicação no segmento em que atua, além de representar a cidade que bate em seu peito.



“Sou eternamente grato a Deus, aos meus familiares e em especial ao meu saudoso avô pela profissão que fez brilhar nos meus olhos quando ainda era criança. Hoje, no brilho dos olhos das pessoas, lembro do velho amigo palhaço responsável pelo meu sucesso e também vejo o quanto isso tem valido a pena; enxergo o amor, a alegria e principalmente a inocência em cada gesto. Não tem dinheiro que pague isso”, destacou emocionado o Palhaço Todinho.



CONTRATE O PALHAÇO TODINHO PARA SUA FESTA OU EVENTO



Instagram @todinho.oficial e telefone / WhatsApp (18)99633-9782