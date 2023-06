LUCELIA: Jogador Giovanni é confirmado como atração na final do Veterano de Futebol Médio

A organização do Campeonato de Veteranos de Futebol Médio da Alta Paulista – “cidade de Lucélia” confirmou, na última semana, a presença do ex-jogador Giovanni Silva de Oliveira, ou simplesmente Giovanni, meio-campista do Santos FC, Barcelona da Espanha e da Seleção Brasileira.

Giovanni estará em Lucélia no próximo dia 25 de junho, data da Final da 16º edição do Campeonato de Veteranos da Alta Paulista de Futebol Médio sob organização do esportista Osvaldo da Silva, popular “Peixeiro”, sendo uma das atrações do evento futebolístico que acontecerá às 10h00.

Giovanni nasceu na cidade de Belém, capital do Pará e iniciou sua carreira jogando pela Tuna Luso, equipe da capital paraense. Em seguida, foi transferido para o futebol paulista onde disputou o Paulistão de 1994 pela São-carlense. Após fazer uma boa temporada pela equipe de São Carlos, foi contratado pelo Santos FC, equipe que o consagrou para o futebol brasileiro e mundial.

No Brasileirão de 1995 foi grande destaque da equipe da Vila Belmiro, sagrou-se vice-campeã, perdendo a final para o Botafogo, do Rio de Janeiro. Foi jogador titular do poderoso Barcelona, da Espanha e do Olympicos da Grécia. Já pela Seleção Brasileira disputou a Copa do Mundo de 1998, realizada na França, oportunidade que o Brasil perdeu a final para os donos da casa, pelo placar de 3 x 0.

Portanto o jogador Giovanni será uma das atrações da grande final que ocorrerá em Lucélia, no domingo, 25 de junho, onde também dará autógrafo e vai tirar fotos com os esportistas presentes ao evento.

Segundo Osvaldo Peixeiro, outros jogadores profissionais estarão em Lucélia para comporem uma equipe de craques, que jogará uma preliminar contra uma seleção de veteranos de Lucélia. “Estamos confirmando a participação de outros ex-jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e que estarão em Lucélia nesta grande festa que será a final”, finalizou Osvaldo Peixeiro.