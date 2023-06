FLORA RICA: Iniciada revitalização da praça do conjunto habitacional – Morada do Sol

Mais um projeto está sendo iniciado, visando melhorias na infraestrutura urbana. Desta vez, a praça do conjunto habitacional Flora Rica A será revitalizada, garantindo um ambiente mais agradável e seguro para a população.

A obra de revitalização da praça do conjunto habitacional Flora Rica A, do bairro Morada do Sol, já foram iniciada no dia 29, por meio de recursos próprios.

O prefeito Fábio Luiz esteve presente na praça conferindo os detalhes do início do projeto de revitalização, informando o valor que está sendo gasto na obra e para prestação de contas a população, onde solicitou a fiscalização no material que está sendo utilizado.

A primeira etapa da obra consiste na troca dos paralelepípedos, seguido da jardinagem.

Serão investidos R$124.106,73 na revitalização, que já está com parte do material depositado no local para o início da obra.

Para a execução foi contratada através de licitação realizada pela Prefeitura a empresa Laís da cidade de Adamantina. As árvores do local serão preservadas e ao final da revitalização, um parquinho infantil será instalado.

O prefeito Fábio Luiz também planeja a instalação de equipamentos de ginástica mais a frente do local.

De acordo com o prefeito, em breve, outro ponto será revitalizado na cidade: o novo conjunto habitacional (próximo à estrada Tabajara), também terá uma praça construída.