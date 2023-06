FLÓRIDA: Anunciada a 1ª Conferência de Gestão Ambiental da Escola Pércio e Município

Na quarta-feira, dia 31, o Projeto “ECOPÉRCIO Contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável”, da PEI – E. E. Dr. Pércio Gomes Gonzales, representado pela CGPG do Ensino Médio Margarete Aparecida Tino Dellaqua e pelo Professor José Aleixam dos Santos, reforçaram a parceria com o Município de Flórida Paulista.

Na oportunidade em reunião com o prefeito Wilson Fróio Junior ficou definida a realização da 1ª Conferência de Gestão Ambiental da Escola Pércio e Município de Flórida Paulista.

Com base nos conteúdos propostos pelo Itinerário Formativo “Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável e em suas Unidade Curriculares”, o Projeto visa inserir o aluno na sociedade a qual ele compõe, participando diretamente na Gestão Ambiental Municipal, apoiando o desenvolvimento da agenda ambiental local, aplicando os conhecimentos adquiridos em seus projetos de vida, compartilhando os saberes, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da comunidade onde está inserido.

A 1ª Conferência de Gestão Ambiental da Escola Pércio e Município de Flórida Paulista, terá o intuito de auxiliar na formação do aluno como cidadão atuante e responsável diante das problemáticas ambientais em seu cotidiano, inserindo-o na participação da Gestão Ambiental Municipal.