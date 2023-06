Homem é preso após esfaquear e tentar matar outro em Irapuru

Um homem de 53 anos foi preso acusado de esfaquear o rosto, pescoço, nuca, orelha e mão de um rapaz de jovem de 25 anos em Irapuru na noite de ontem (4).



Segundo a versão do acusado que foi localizado no Posto de Saúde pelos policiais militares, ambos moravam juntos e consumiram bebidas alcoólicas, momento em que o rapaz teria começado a ameaça-lo com uma faca dizendo que “iria lhe arrancar o pescoço”.



Diante dos fatos, houve o desentendimento e o homem acabou por desferir os golpes de faca contra o rapaz que estaria lhe ameaçando.



A vítima foi levada para atendimento no Pronto Socorro de Dracena. Já o acusado, foi preso e encaminhado para o Plantão Policial de Adamantina onde permaneceu detido à disposição da Justiça por tentativa de homicídio.