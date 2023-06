IRAPURU: Empossada nova diretoria do Conseg

Foi empossada na segunda-feira (29), a diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Irapuru.

A cerimônia foi realizada nas dependências da Câmara Municipal com a presença de um grande número de pessoas, autoridades e membros do órgão.

A diretoria que vai reger os trabalhos do Conseg no biênio 2023/2024 é composta pelo presidente Carlos Francisco Lyrio; vice-presidente João Brito Teixeira; Mauro Sérgio Livero (1º secretário); Vivian Carla Dutra (2ª secretária) e Maria Aparecida Fava Menon (diretora de assuntos jurídicos).

Também compõe o Conseg como membros natos, o delegado de polícia e sargento da Polícia Militar.

Ainda na ocasião foram tratados assuntos de interesse da comunidade irapuruense.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente Carlos Francisco Lyrio deixou “abertas as portas do Conseg” e convidou toda a comunidade para participar de forma ativa das reuniões, apresentando suas pautas e sugestões de soluções.