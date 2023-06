LUCÉLIA: “Perder emendas de recape e depois fazer financiamento é complicado”, afirma vice-prefeito Marcos Lima em entrevista

O vice-prefeito de Lucélia Marcos Vicente Lima concedeu entrevista ao Grupo Joia de Comunicação ao radialista Jonas Bonassa “Sabiá”.

A ação foi concedida após a prefeita Tati Guilhermino na mesma emissora de rádio, também ter concedido entrevista, sendo portanto, rebatida algumas situações abordadas pela chefe do executivo.

Marcos Lima destacou na oportunidade que o plano de governo da campanha eleitoral foi um dos melhores já apresentados na história de Lucélia e que não está sendo executado.

Na entrevista, o vice-prefeito Marcos Lima falou sobre a sua situação junto a administração municipal, onde destacou: “não gosto de estar num lugar em que não sou ouvido”.

“Estou e quero estar junto, desde que me dê oportunidade de ser ouvido, eu não posso estar num lugar onde não sou ouvido, onde não tem a humildade de me ouvir, não precisa acatar o que eu peço, a caneta é dela eu respeito e admiro, é uma pessoa que tem os seus méritos, só que tem que ouvir”, afirmou Marcos Lima.

De acordo com o vice-prefeito, no primeiro ano foi conseguido quase R$ 5 milhões de recape, dinheiro que vem de emendas parlamentares. “Porém, os recursos estavam batendo e voltando na Caixa Federal, sendo que parte desses R$ 5 milhões nós perdemos, porque parte dos convênios tinha que ter sido feito termos aditivos por uma série de situações”, destacou.

Ainda o vice-prefeito fez questão de ressaltar de não estar afirmando que o problema é da prefeita, porém ressaltou que o problema está na gestão. “Você não pode perder emendas de recape e depois fazer um financiamento; é complicado”, afirmou Marcos Lima.

Também na entrevista o vice-prefeito Marcos Lima ressaltou que está faltando medicamentos na Saúde e isso não pode acontecer.

Marcos Lima afirmou que não consegue ter diálogo com a prefeita, que não virou as costas para a chefe do executivo e que está a disposição para ajudar desde que for ouvido, pois assumiu um compromisso na campanha com a população de Lucélia.