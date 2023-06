Rapaz morre em capotamento

O jovem Samuel da Silva Ramos, de 26 anos, morador em Bastos (SP), morreu na noite deste domingo, dia 4, após vítima de acidente de trânsito. O capotamento de veículo aconteceu no período da tarde em uma estrada rural do município de Bastos e a vítima ainda foi socorrida para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo apurado, por volta das 16h10, o bastense transitava com um Ford Fiesta pela vicinal (BAS-168), local conhecido como estrada da represa do Toyoshima, na Seção Fartura, quando, por motivos a serem esclarecidos, houve o capotamento do veículo. Populares que passavam pelo local acionaram a ambulância para o atendimento a vítima.



A ambulância municipal foi para o local com a equipe de enfermagem e a vítima foi socorrida em estado grave para atendimento médico no Pronto Socorro de Bastos, onde foi atendida. Porém, mesmo com os esforços da equipe, devido estado de saúde muito crítico e várias paradas cardíacas, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de domingo.

A Polícia Militar foi acionada, e o cabo Morini e soldado Aoqui estiveram no local para registro do boletim de ocorrência.