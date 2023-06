RESIDENCIAL HOSOUME II será lançado em Flórida Paulista

Após o grande sucesso do empreendimento Residencial Hosoume I em Flórida Paulista, a EGH Empreendimentos vai lançar no próximo sábado (10), as vendas do Hosoume II na Cidade Amizade.

Para marcar a data que é considerada uma das mais importantes pela EGH, dado o alto investimento e as obras de infraestrutura realizadas no local, visando garantir qualidade de vida e a realização do sonho do terreno e casa própria aos floridenses e pessoas de toda a região, será realizada uma festa de lançamento.

O evento está programado para ocorrer das 9h às 18h, com plantão de vendas e condições especiais para os interessados em adquirir lotes do Residencial Hosoume II (das 9h às 18h).

Para as crianças, pipoca, algodão-doce, sorvete, brinquedos infláveis, pula-pula e muita diversão (das 10h às 15h).

O EMPREENDIMENTO

O novo empreendimento oferecerá terrenos com parcelas a partir de R$ 355 e o melhor, entrada facilitada.

Os lotes possuem de 180 a 296 m², excelente localização e toda a estrutura com 100% de pavimentação, galeria de águas pluviais, rede de esgoto e iluminação pública com obras concluídas.

A Imobiliária Marquezi é parceira em mais este empreendimento e vai lhe ajudar a concretizar o seu sonho.

Entre em contato e aproveite as condições especiais. Não arrisque ficar sem o seu terreno no melhor lugar para morar em Flórida Paulista!

Telefone: (18) 99803-2514.