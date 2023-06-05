Cidades
SP-CAP: Confira os ganhadores do sorteio realizado neste domingo, dia 4 de junho
O SP CAP de domingo, 28 de maio, sorteou na manhã as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio 01 moto Honda CG 0KM, 3º prêmio 01 moto Honda CG 0KM e do 4º prêmio 01 Corolla 0 KM + R$ 20 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.
Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.
VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 048:
1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO (R$ 3.333,33 – cada)
240.606 – JOSÉ GILMAR DE AMORIM – SANTO ANASTÁCIO
245.409 – MARIA JOSÉ ALVARES DE LIMA – PENÁPOLIS
356.309 – MARIANE GOMES VIEIRA – PRESIDENTE EPITÁCIO
2º) PRÊMIO – 01 Moto Honda CG 0 KM
025.447 – GABRIEL K. TAKADA – PRESIDENTE PRUDENTE
357.436 – RENAN ALEXANDRE DE SOUZA – ANDRADINA
3º) PRÊMIO – 01 Moto Honda CG 0 KM
342.247 – SILVANIR FRANCISCO BERTOLDI – PRESIDENTE EPITÁCIO
4º) PRÊMIO – COROLLA 0 KM + R$ 20 MIL
059.901 – MILTON CLAUDIO – FLÓRIDA PAULISTA
GIRO DA SORTE – PRÊMIOS DE R$ 1.000,00:
01º) 055.758 – JOSÉ CARLOS NUNES – MIRANTE DO PARANAPANEMA
02º) 333.259 – CAMILA C. ALMEIDA PRATA – FLORIDA PAULISTA
03º) 224.511 – MARIA ALICE DA SILVA OTA – MARTINÓPOLIS
04º) 066.077 – MARIA CLEIDE S. G. – MIRANTE DO PARANAPANEMA
05º) 028.197 – VALDIR DA CRUZ TEIXEIRA – DRACENA
06º) 014.117 – ADEMILSON N. VACCARO – ÁLVARES MACHADO
07º) 077.315 – SANDRO HENRIQUE – FLÓRIDA PAULISTA
08º) 351.628 – SAMANTHA C. N. E SILVA – OSVALDO CRUZ
09º) 057.795 – JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS – RINÓPOLIS
10º) 355.911 – CAMILA DE FREITAS GOMES – ARAÇATUBA
11º) 040.253 – JÉSSICA F. DA SILVA ROCHA – FLÓRIDA PAULISTA
12º) 108.496 – ANTONIA SANDRIN – JUNQUEIRÓPOLIS
13º) 046.321 – JOÃO PAULO H. DA ROCHA – BIRIGUI
14º) 126.729 – PATRÍCIA PELAIS MELLO – MARTINÓPOLIS
15º) 256.320 – ANDRE L. R. VILA REAL – PRESIDENTE PRUDENTE
16º) 336.182 – LVALDENICE DA S. LIMA – MIRANTE DO PARANAPANEMA
17º) 328.028 – CELSO R. DA S. PINTO – PRESIDENTE PRUDENTE
18º) 266.491 – JULIANO PEREIRA ROSSETTE – DRACENA
19º) 201.262 – LUZINETE DA SILVA – OSVALDO CRUZ
20º) 193.070 – ELIANE GRIÃO BARRETO – PRESIDENTE EPITÁCIO
21º) 254.006 – CLAUDIO APARECIDO DA SILVA – ARAÇATUBA
22º) 322.360 – ALINE BARBOSA PINTO – PRESIDENTE PRUDENTE
23º) 125.967 – JAIME CALIXTO DE SOUZA – TEODORO SAMPAIO
24º) 335.585 – ANTONIA LUCIA CEZARI – PRESIDENTE PRUDENTE
25º) 176.303 – FLAVIO A. SUART – ARAÇATUBA
26º) 020.959 – JOSÉ FERNANDES ROCHA – LUCÉLIA
27º) 351.965 – LEANDRO R. DOS S. FERREIRA – ALFREDO MARCONDES
28º) 249.135 – DOMINGOS COSTA NETO – REGENTE FEIJÓ
29º) 192.361 – LUIS CARLOS GOMES – MIRANTE DO PARANAPANEMA
30º) 084.796 – GLEUZA DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU
31º) 098.454 – VALCI ALVES DOS SANTOS – GUARARAPES
32º) 346.642 – WELLINGTON C. DE SOUZA – ANDRADINA
33º) 032.740 – TEREZINHA M. DE F. FAZIONE – PRESIDENTE BERNARDES
34º) 346.834 – JOSÉ AUGUSTO R. DE OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE
35º) 205.611 – MARÇAL A. NAKASA – PRESIDENTE EPITÁCIO
36º) 254.085 – IVONETE L. DE O. COSTA – ARAÇATUBA
37º) 270.431 – JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA – BRAÚNA
38º) 278.410 – CRISTOVAN G. P. – ADAMANTINA
39º) 346.553 – LUIS FERNANDO A. VARGAS – ADAMANTINA
40º) 336.417 – MARCOS ANDRE PIRES DE OLIVEIRA – ANDRADINA
41º) 013.960 – DARCI BRAMBILLA – PRESIDENTE PRUDENTE
42º) 360.993 – MARIA YOLETE LAMBERTI – PRESIDENTE PRUDENTE
43º) 038.753 – CRISNEIDE DA SILVA TENÓRIO – CAIUÁ
44º) 135.078 – NICOLAU MIGUEL SILVA – GUARARAPES
45º) 164.147 – IOLANDA CASTRO FARIA – PRESIDENTE EPITÁCIO
46º) 265.141 – SIDNEI CARVALHO HENRIQUE – FLÓRIDA PAULISTA
47º) 165.295 – REINALDO CORREIA OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE
48º) 131.347 – EDNA G. ATHAYDE – PENÁPOLIS
49º) 079.340 – ISABEL F. DA COSTA – ADAMANTINA
50º) 340.074 – ALAN MESSIAS – PANORAMA
Você precisa fazer login para comentar.