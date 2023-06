SP-CAP: Confira os ganhadores do sorteio realizado neste domingo, dia 4 de junho

O SP CAP de domingo, 28 de maio, sorteou na manhã as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio 01 moto Honda CG 0KM, 3º prêmio 01 moto Honda CG 0KM e do 4º prêmio 01 Corolla 0 KM + R$ 20 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 048:

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO (R$ 3.333,33 – cada)

240.606 – JOSÉ GILMAR DE AMORIM – SANTO ANASTÁCIO

245.409 – MARIA JOSÉ ALVARES DE LIMA – PENÁPOLIS

356.309 – MARIANE GOMES VIEIRA – PRESIDENTE EPITÁCIO

2º) PRÊMIO – 01 Moto Honda CG 0 KM

025.447 – GABRIEL K. TAKADA – PRESIDENTE PRUDENTE

357.436 – RENAN ALEXANDRE DE SOUZA – ANDRADINA

3º) PRÊMIO – 01 Moto Honda CG 0 KM

342.247 – SILVANIR FRANCISCO BERTOLDI – PRESIDENTE EPITÁCIO

4º) PRÊMIO – COROLLA 0 KM + R$ 20 MIL

059.901 – MILTON CLAUDIO – FLÓRIDA PAULISTA

GIRO DA SORTE – PRÊMIOS DE R$ 1.000,00:

01º) 055.758 – JOSÉ CARLOS NUNES – MIRANTE DO PARANAPANEMA

02º) 333.259 – CAMILA C. ALMEIDA PRATA – FLORIDA PAULISTA

03º) 224.511 – MARIA ALICE DA SILVA OTA – MARTINÓPOLIS

04º) 066.077 – MARIA CLEIDE S. G. – MIRANTE DO PARANAPANEMA

05º) 028.197 – VALDIR DA CRUZ TEIXEIRA – DRACENA

06º) 014.117 – ADEMILSON N. VACCARO – ÁLVARES MACHADO

07º) 077.315 – SANDRO HENRIQUE – FLÓRIDA PAULISTA

08º) 351.628 – SAMANTHA C. N. E SILVA – OSVALDO CRUZ

09º) 057.795 – JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS – RINÓPOLIS

10º) 355.911 – CAMILA DE FREITAS GOMES – ARAÇATUBA

11º) 040.253 – JÉSSICA F. DA SILVA ROCHA – FLÓRIDA PAULISTA

12º) 108.496 – ANTONIA SANDRIN – JUNQUEIRÓPOLIS

13º) 046.321 – JOÃO PAULO H. DA ROCHA – BIRIGUI

14º) 126.729 – PATRÍCIA PELAIS MELLO – MARTINÓPOLIS

15º) 256.320 – ANDRE L. R. VILA REAL – PRESIDENTE PRUDENTE

16º) 336.182 – LVALDENICE DA S. LIMA – MIRANTE DO PARANAPANEMA

17º) 328.028 – CELSO R. DA S. PINTO – PRESIDENTE PRUDENTE

18º) 266.491 – JULIANO PEREIRA ROSSETTE – DRACENA

19º) 201.262 – LUZINETE DA SILVA – OSVALDO CRUZ

20º) 193.070 – ELIANE GRIÃO BARRETO – PRESIDENTE EPITÁCIO

21º) 254.006 – CLAUDIO APARECIDO DA SILVA – ARAÇATUBA

22º) 322.360 – ALINE BARBOSA PINTO – PRESIDENTE PRUDENTE

23º) 125.967 – JAIME CALIXTO DE SOUZA – TEODORO SAMPAIO

24º) 335.585 – ANTONIA LUCIA CEZARI – PRESIDENTE PRUDENTE

25º) 176.303 – FLAVIO A. SUART – ARAÇATUBA

26º) 020.959 – JOSÉ FERNANDES ROCHA – LUCÉLIA

27º) 351.965 – LEANDRO R. DOS S. FERREIRA – ALFREDO MARCONDES

28º) 249.135 – DOMINGOS COSTA NETO – REGENTE FEIJÓ

29º) 192.361 – LUIS CARLOS GOMES – MIRANTE DO PARANAPANEMA

30º) 084.796 – GLEUZA DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU

31º) 098.454 – VALCI ALVES DOS SANTOS – GUARARAPES

32º) 346.642 – WELLINGTON C. DE SOUZA – ANDRADINA

33º) 032.740 – TEREZINHA M. DE F. FAZIONE – PRESIDENTE BERNARDES

34º) 346.834 – JOSÉ AUGUSTO R. DE OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE

35º) 205.611 – MARÇAL A. NAKASA – PRESIDENTE EPITÁCIO

36º) 254.085 – IVONETE L. DE O. COSTA – ARAÇATUBA

37º) 270.431 – JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA – BRAÚNA

38º) 278.410 – CRISTOVAN G. P. – ADAMANTINA

39º) 346.553 – LUIS FERNANDO A. VARGAS – ADAMANTINA

40º) 336.417 – MARCOS ANDRE PIRES DE OLIVEIRA – ANDRADINA

41º) 013.960 – DARCI BRAMBILLA – PRESIDENTE PRUDENTE

42º) 360.993 – MARIA YOLETE LAMBERTI – PRESIDENTE PRUDENTE

43º) 038.753 – CRISNEIDE DA SILVA TENÓRIO – CAIUÁ

44º) 135.078 – NICOLAU MIGUEL SILVA – GUARARAPES

45º) 164.147 – IOLANDA CASTRO FARIA – PRESIDENTE EPITÁCIO

46º) 265.141 – SIDNEI CARVALHO HENRIQUE – FLÓRIDA PAULISTA

47º) 165.295 – REINALDO CORREIA OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE

48º) 131.347 – EDNA G. ATHAYDE – PENÁPOLIS

49º) 079.340 – ISABEL F. DA COSTA – ADAMANTINA

50º) 340.074 – ALAN MESSIAS – PANORAMA