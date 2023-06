PACAEMBU: Vereador denúncia “abandono” de veículos e máquinas pela Prefeitura

O vereador esteve em terrenos, ruas e até em oficinas da região e constatou a situação

Na tarde desta quarta-feira (31), o vereador Cido Frias encaminhou ao jornalismo Folha Regional cópia de requerimento apresentado na última sessão da Câmara Municipal, onde cobrou informações sobre diversos veículos pertencentes a frota da Prefeitura de Pacaembu que estariam em oficinas, terrenos e outros locais e que poderiam estar sendo utilizados para o atendimento da população, inclusive na recuperação dos estragos das chuvas que abriram uma cratera na vicinal que liga à Mirandópolis.

Em seu questionamento à Prefeitura, Cido Frias solicitou informações sobre a situação dos veículos; quais estão em funcionamento e quais estão em oficinas da cidade e região.

O vereador também solicitou o encaminhamento de cópias de notas fiscais; empenhos; cotações de preços e outros documentos que teriam integrado o processo para que os veículos passassem por manutenção.

Mesmo esperando o posicionamento da Prefeitura e em posse de informações que os veículos e máquinas estariam há muito tempo “internados” em oficinas e até mesmo abandonados no DAE, em meio à via e outros locais, Cido Frias foi verificar e confirmou a situação.

“Estive em oficinas de Pacaembu, Junqueirópolis, Adamantina, e até Osvaldo Cruz e a situação encontrada foi lamentável. Tratam-se de bens que custaram dinheiro dos cofres públicos e que lá estão há meses e até mais de ano, alguns deles obtive a confirmação de que teriam sido levados pela gestão atual para conserto e orçamento, mas que até hoje seguem parados, quando poderiam estar servindo os pacaembuenses”, explicou o vereador Cido Frias.

Fotos apresentadas pelo vereador revelam a falta de cuidados com os bens públicos, onde tratores seminovos; vans; caminhão caçamba e até mesmo a escavadeira hidráulica e o caminhão prancha que a carregava, aparecem em meio ao mato, desmontados e com motores e outras peças retiradas.

O único bem da Prefeitura que se encontra atualmente em Pacaembu é um trator esteira, os demais estão nas cidades citadas acima.

“Perguntar não ofende, até porque estou cumprindo com a minha função de vereador. Espero que o prefeito e sua equipe justifiquem a falta de responsabilidade e o descaso com os equipamentos públicos. É obrigação dele zelar pelo que é patrimônio do nosso município”, finalizou Cido Frias.

