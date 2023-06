Vinicius Camarinha garante apoio a tratamento inovador para a cura e tratamento de câncer

O líder da Federação PSDB/Cidadania, deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) recebeu na Assembleia Legislativa na última sexta-feira (2), o superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, professor Ricardo Cavalli, que apresentou ao parlamentar os excelentes resultados de uma inovadora terapia celular para o tratamento de câncer.

A terapia celular, já adotada nos Estados Unidos, trata da modificação das células T (células de defesa) do paciente para que elas reconheçam e ataquem as células cancerígenas.

No Brasil, a terapia foi aplicada, através do SUS, em 13 pacientes que tratam leucemia linfóide aguda ou linfoma de células B, com resultados positivos, tendo remissão de pelo menos 60% dos tumores.

Durante a conversa com o professor Ricardo Cavalli, o deputado Vinicius tratou de investimentos para o Centro de Terapia Celular, para que o tratamento seja disponibilizado em grande escala.

“Estamos trabalhando para que recursos públicos atendam a pesquisa e para que esse tratamento esteja disponível para todo mundo. É uma solução fantástica para salvarmos vidas e tem meu total apoio”, declara Vinicius.

Cavalli agradeceu o parlamentar pelo empenho em levantar a pauta no Parlamento paulista. “O Hospital das Clínicas, Hemocentro e os pesquisadores da região agradecem imensamente pelo apoio na nossa luta. A pesquisa está avançada e o apoio do Legislativo é fundamental”.