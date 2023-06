Após sofrer grave acidente, moradora de Flórida Paulista se recupera em Marília

Família pede orações e agradece apoio recebido

Após sofrer um grave acidente que envolveu sua moto e um veículo na semana passada, em Adamantina, a floridense Vitória Carolina, 20 anos, se recupera e está internada em Marília.

Na tarde de ontem (5), a reportagem do jornal e site Folha Regional falou com familiares de Vitória que a acompanham no hospital em Marília.

Foi informado que seu quadro segue com melhoras significativas, mas que a equipe médica achou por bem encaminhá-la para a Unidade de Terapia Intensiva devido à situação em que foi recebida após o acidente, quando o quadro era grave.



Ela passou por cirurgias, chegou a permanecer um período fora da UTI, mas foi novamente sedada e colocada sob os cuidados intensivos.

Ainda na oportunidade, a família agradeceu todo o apoio e suporte que está recebendo do município, além das orações e o carinho expressos através de ligações, mensagens e em outras formas, mostrando mais uma vez a solidariedade do povo floridense.

“Continuem em oração, com certeza a união de todos e o clamor pela vida da Vitória chegou aos céus e Deus deu a ela uma nova oportunidade”, relatou a familiar por telefone.