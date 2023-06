FLORA RICA: Aluna recebe a medalha de ouro na OBMEP em Santa Catarina

Na noite desta segunda, 5, a aluna florarriquense Raquel Liberato recebeu a medalha de Ouro das OBMEP ( Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) em Florianópolis, Santa Catarina.

Raquel foi acompanhada do irmão, professora de matemática Beatriz e também, da secretaria municipal de Educação Kátia Ferreira.

A solenidade contou com a presença de várias autoridades, entre elas, do ministro da Educação e Tecnologia.

A secretária Kátia parabeniza Raquel e agradece o apoio da professora Beatriz e do prefeito Fábio, que garantiu todos os meios para que as profissionais acompanhassem a aluna no evento.

No próximo mês, Raquel participa de outra solenidade dedicada aos medalhistas. Desta vez, será em Natal-RN, no 8° Encontro do Hotel Hubert, entre os dias 23 a 28 de julho.

Este encontro é exclusivo para os cinco alunos da região com melhor desempenho no PIC ( Programa de Iniciação Científica) oferecido pela OBME gratuitamente aos medalhistas, o qual, Raquel faz parte há quatro anos.