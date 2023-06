FLÓRIDA: Sebrae realiza curso de procedimentos e técnicas de higiene na manipulação de alimentos

O Sebrae/SP em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal realizou nos dias 22 e 23 de maio mais um curso em Flórida Paulista.

O curso aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que teve como tema “Procedimentos e técnicas de higiene na manipulação de alimentos”.

De acordo com o Sebrae, o curso teve como público alvo os empresários que trabalham com alimentação fora do lar e contou com a participação de 23 comerciantes da área de alimentos de Flórida Paulista.

Todos os participantes receberam certificados de participação e desta forma puderam aperfeiçoar as técnicas de higiene na manipulação de alimentos em seus estabelecimentos que atende a população floridense.