IRAPURU: Atletas da equipe de Karatê conquistam 8 medalhas em torneio

O mês de junho começou com compromissos para 7 atletas do Karatê irapuruense, onde no sábado (4), os atletas participaram do 3° Torneio de Karatê em Santa Fé do Sul.

O torneio contou com a participação de mais de 400 atletas de várias cidades do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Mais uma vez a participação de Irapuru foi muito satisfatória com os atletas trazendo 8 medalhas para casa, sendo 6 pratas e 2 bronzes.

Os atletas medalhistas foram:

-Maria Eduarda Silva (Dudinha) – Bronze no Kata.

-Maria Eduarda (Duda) – Bronze Kata / Prata no Kumite.

-Geovana Oliveira – Prata No Kata / Prata no Kumite.

-Pedro Henrique Chaves – Prata no Kumite.

-Ellen Kamilly – Prata no Kumite.

-Eduardo – Prata no Kumite.





Essa competição fez parte da preparação dos atletas Irapuruenses para o Campeonato Estadual da Federação de Karate do Mato Grosso.

A participação nesse torneio contou com o apoio e suporte da Diretoria de Esportes e da Comissão de Pais, atuando em parceria para o engrandecimento do Karatê em nossa cidade.