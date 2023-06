LUCÉLIA: Vereadora busca novos recursos para a Santa Casa através de deputada

A vereadora Catia Maion esteve com a deputada Letícia Aguiar no final do mês de abril em seu novo gabinete em São José dos Campos.

Na oportunidade, a vereadora apresentou duas demandas em favor do setor da saúde de Lucélia em especial da Santa Casa que necessita de recursos para manutenção dos serviços e melhoria em favor da população.

Desta forma foi protocolado o projeto de instalação de sistema solar fotovoltaico no valor de R$ 400 mil, onde reduzirá gastos em torno de R$ 14 mil mensal de despesas com energia elétrica, podendo atender outra necessidade da entidade.

Também foi protocolado ofício solicitando um veículo para a Santa Casa para realizar serviços de necessidade diária do hospital como transporte de documentos, correios, agendamento de exames, entre outros.

A vereadora Catia Maion ainda ressaltou que a deputada Letícia Aguiar enviou este ano uma emenda impositiva no valor de R$ 100 mil destinada a Santa Casa para adquirir novos equipamentos para melhoria do atendimento e funcionamento da unidade.

A gerência da Santa Casa informou que o recurso será destinado para compra de um compressor de ar para inalação que no período do inverno aumenta a demanda significativamente, compra de quatro impressoras para impressão de receitas, prontuários, laudos, alta qualificadas, compra de três enceradeiras multifuncional para higienização e desinfecção adequada da unidade, compra de um fogão industrial com forno acoplado para preparo das refeições dos pacientes hospitalizados e compra de um refrigerador industrial para armazenar de forma adequada os alimentos.

OUTRAS REIVINDICAÇÕES

A vereadora Catia Maion ainda tem outras reivindicações apresentadas para a deputada Letícia Aguiar, a qual tem grande parceria em favor da comunidade luceliense.

Entre as reivindicações apresentada está: veículo para atenção básica a Saúde para o Posto de Saúde e aparelho de cardiograma com emissor de laudo; monitor cardiofetal para atender as gestantes do município.

“Minha função como vereadora é buscar recursos para nosso município, fiscalizá-los e acompanhar”, ressaltou a vereadora Catia Maion.