OSVALDO CRUZ: Secretaria de Indústria e Comércio disponibiliza diversos serviços para os empresários

A Prefeitura de Osvaldo Cruz, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, disponibiliza uma variedade de serviços para os empresários do município.

Com o objetivo de apoiar e impulsionar o desenvolvimento das empresas locais, a prefeitura oferece orientações, empréstimos e até mesmo auxílio na seleção de funcionários.

Um dos serviços oferecidos é a possibilidade de os empresários utilizarem um espaço cedido pela prefeitura para realizar suas seleções de funcionários. Essa iniciativa visa facilitar o processo de contratação, permitindo que as empresas encontrem os profissionais mais adequados para suas necessidades.

Um exemplo recente dessa parceria entre a Prefeitura e as empresas foi a realização da seleção de funcionários para as Lojas Cem. Através desse apoio, as empresas têm a oportunidade de economizar tempo e recursos na busca por novos colaboradores.

Para solicitar qualquer um dos serviços oferecidos, as empresas interessadas podem entrar em contato diretamente na rua Fernando Costa, número 635, ou ligar para o telefone (18) 3528-3997.

A prefeitura de Osvaldo Cruz está empenhada em fornecer suporte aos empresários locais, contribuindo para o fortalecimento e crescimento da economia da cidade.