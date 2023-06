Prudente sedia Jogos da Melhor Idade e espera 1.500 atletas

Presidente Prudente sedia de 7 a 11 de junho a 38º Edição dos Jogos da Melhor Idade – JOMI, com a participação de mais de 1.500 atletas de toda região, que estarão na cidade para participar de uma das fases regionais.

A cerimônia de abertura oficial dos Jogos da Melhor Idade será no dia 7 de junho, a partir das 17h, no Salão do Limoeiro em Prudente.

Os Jogos da Melhor Idade contarão com 14 modalidades adaptadas, incluindo bocha, atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, danças de salão, malha, truco, natação, vôlei, tênis de mesa, tênis e xadrez.

A competição faz parte da 7ª Região Esportiva, sendo destinada a atletas a partir dos 60 anos que irão disputar 14 modalidades nas praças esportivas de Prudente.

Nos Jogos, as oito melhores equipes das regiões irão se classificar para a fase final estadual, que está marcado para o final do mês de junho e início de julho, na cidade de São José do Rio Preto.