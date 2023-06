ADAMANTINA: 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora acontece neste final de semana

Feira será realizada sábado(10) e domingo(11) das 15h às 22h na Estação Recreio

A 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora acontece neste final de semana. A programação será realizada sábado (10) e domingo (11), das 15h às 22h na Estação Recreio.

A feira contará com a participação de 120 empreendedoras, sendo aproximadamente 60 que marcaram presença pela primeira vez.

Decoração Especial

Uma das novidades para a 2ª Edição está no local, pois ele recebeu uma decoração especial que será transformada em um ponto turístico do município. Foram instalados mais de 200 guarda-chuvas coloridos que darão um visual especial ao evento.

Produtos

As empreendedoras que marcam presença no evento comercializarão diversos produtos dos segmentos de beleza, vestuário, artesanato, acessórios, saúde, bem-estar, entre outros.

Praça de Alimentação

Mais uma novidade da 2ª edição é a Praça de Alimentação das empreendedoras mais entidades.

O layout da feira foi redesenhado com o objetivo de disponibilizar um espaço próprio para as empreendedoras do ramo da alimentação. Serão colocadas ainda mesas e cadeiras para permitir que os visitantes façam o consumo do que foi adquirido no local.

Entre os itens que serão comercializados pelas empreendedoras estão: bolos recheados, donuts, saladas, refogados, bolos no pote, cones, trufas, pão de mel, geleias e conservas, pipoca gourmet, bolos, bolachinhas, pão, açaí, suspiros artesanais, pirulitos, cookies, churros, espetinhos, chopp, entre outros.

Já os Vicentinos, também estarão presentes na Praça de Alimentação vendendo refrigerante, cerveja e água e a Casa da Sopa, comercializará pastel, torta e nhoque.

Programação Cultural

A programação cultural foi pensada para atender a todos os gostos, pois terão apresentações de todos os estilos. Confira o horário de cada programação.

Sábado

17h – Cia de Ballet Eveline Gualte

18h – Los Kandangos (Jazz Band)

19h – Banda Shiver (MPB e Rock nacional)

20h45 – Grupo VamoEnvolver (Pagode)

Domingo – Festival Raízes

14h – Workshop de Viola Caipira com Fernando Cazelatto.

16h – Orquestra de Viola Caipira

17h30 – Cidinha & Paulão

19h – Fernando Cazelatto e Trio

20h30 – Carlinhos & Damião e Banda

“Nesta edição, atendendo ao pedido das empreendedoras, faremos dois dias de feira. Esta, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade para os visitantes prestigiarem, conhecerem os produtos e comprarem produtos que são únicos e aproveitarem o sábado, o domingo ou os dois dias”, convida Luciana Pereira.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A idealização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP, SEBRAE Aqui e O Boticário Adamantina.

Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras: Bendita Frescura, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Talita Jo e Ballet Eveline Gualte (Academia Rosânia Gonçalves). Além da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Casa Afro.