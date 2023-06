FLÓRIDA: Polícia Militar recebe mais uma viatura 0 km

A Polícia Militar de Flórida Paulista, comandada pelo 1º sargento PM D’Aquino, recebeu mais uma viatura 0 km.

O novo veículo oficial é do modelo Chevrolet Spin, automático e chega para compor a frota de viaturas que diariamente atende a população de Flórida Paulista e também os Distritos de Indaiá e Alto Íris.

A viatura completamente equipada com rádio integrado ao Centro de Operações da Polícia Militar, sinais sonoros e luminosos, guarda-presos e outros acessórios, já está à disposição dos policiais militares do 4º Grupamento de Flórida Paulista e em uso no atendimento das ocorrências e apoio à comunidade.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o sargento D’Aquino destacou a importância da destinação da viatura para a Polícia Militar de Flórida Paulista, tanto para os policiais quanto para a população que passa a contar com um novo aparelho da segurança pública ao seu dispor.