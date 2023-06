COPA AMNAP FUTSAL: Dracena vence Pacaembu no primeiro confronto da final

As equipes de Dracena e Pacaembu se enfrentaram na terça-feira (6), no Ginásio de Esportes Dovilho Moura em Dracena, no primeiro confronto da disputa final da Copa AMNAP de Futsal Categoria Livre.

Os dracenenses jogando nos seus domínios e diante de sua torcida, levou a melhor, contra o bom time pacaembuensse e venceu por 5 a 3, com os gols marcados por Jeanzinho (3), Kaique e Dudu (1 cada), enquanto Rodrigo (2) e Elton Rebeco anotaram para os pacaembuenses.

Equipe de Pacaembu

ARBITRAGEM

Os osvaldocruzense Marcos Nunes e Ivan Oliveira.

PACAEMBU QUARTA-FEIRA (14)

As duas equipes voltam a se enfrentar no segundo e último jogo da disputa final, provavelmente na quarta-feira(14), às 19h30, no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli em Pacaembu.

PACAEMBU CAMPEÃO

A equipe do Pacaembu E.C. só será campeão no tempo normal se ganhar por diferença de 3 ou mais gols. Caso vença por 2 a 0 a decisão será nos pênaltis.

DRACENA CAMPEÃO

Os dracenenses com a vitória por 5 a 3 no primeiro jogo, pode perder por diferença de um gol que será campeão ou mesmo o empate garante o título.