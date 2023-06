Flora Rica é representada no Encontro Lei da Liberdade Econômica do Sebrae

No dia 06, os secretários municipais Daniel Nascimento (Cultura), Osmar Pereira (Obras), a agente do Sebrae Camila, enfermeira Carla e o chefe de Tributos, Reinaldo, participaram do Encontro Lei da Liberdade Econômica, realizado pelo Sebrae em Adamantina.

No evento, destinado a equipe de Governo Municipal e lideranças públicas, foram destacados os impactos da Lei da Liberdade Econômica e VRE/REDESIM, inclusive, apresentado o “Integrador Estadual VRE|REDESIM”, que é o sistema responsável pela integração de dados da consulta de viabilidade locacional, registro, inscrições e licenciamento da empresa.





Durante a palestra, os aspectos da legislação que visam a desburocratização, a melhoria do ambiente de negócios, o estímulo a autonomia na abertura de empresas e a redução da informalidade entre outros tópicos; também foram abordados.

Esse encontro é o primeiro na Região da Alta Paulista e teve como objetivo instruir os municípios sobre como podem e devem implementar a Lei de Liberdade Econômica.