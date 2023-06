LUCÉLIA: Corrida da Fogueira acontece no próximo dia 18 de junho

A Prefeitura de Lucélia por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, anunciou a realização de mais uma edição da Corrida da Fogueira.

O evento acontecerá no dia 18 de junho, fazendo parte das comemorações do aniversário de Lucélia e terá a saída às 8h00 da Estação Cultural Dona Filhinha (praça Luiz Ferraz de Mesquita).

As inscrições já estão abertas desde o dia 28 de abril e prosseguem até o dia 2 de junho, sendo que os atletas de Lucélia terão inscrição gratuita, bastando comparecer na Secretaria Municipal de Educação na rua Eduardo Rapacci, 409, no horário das 8h00 às 16h00 e apresentar o comprovante de residência.

Já aos atletas de outras cidades, as inscrições somente serão pelo site www.tvcomrunning.com.br.

A retirada do kit ocorrerá no dia 18 de junho, no horário das 7h30, no local da largada da corrida, sendo necessário levar 1 litro (caixinha) de leite que será repassada para entidades de Lucélia.