PARAPUÃ: Operação de combate a furto e fraude de eletricidade

“Geralmente essas intervenções na rede são feitas por quem não tem conhecimento técnico, o que pode ocasionar choque elétrico, um incêndio e até a morte do interventor ou de terceiros, além da interrupção no fornecimento de energia de moradores vizinhos”, complemente o coordenador, lembrando que os furtos e fraudes de energia são crimes previstos no Código Penal.

Serviço