SALMOURÃO: Escola estadual inicia projeto Árvores de Bolso

O projeto Árvores de Bolso, desenvolvido por alunos do 3° ano do Ensino Médio da escola Hans Wirth, é um projeto presente no itinerário informativo onde os alunos aprendem e desenvolvem as ações propostas em relação à arborização urbana. Tudo com a orientação da professora e bióloga Bruna em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente.

A ação propõe melhorar a cobertura vegetal urbana através de ações e levantamentos científicos, a fim de desenvolver o plantio de árvores no espaço urbano, buscando uma melhor qualidade de vida para todos. O projeto propõe ainda a união das pessoas para o plantio das árvores, onde as mudas devem ser recebidas na forma de doação.

Essa equipe deve se reunir para programar de que forma irá desenvolver o projeto, bem como planejar as ações de plantio e trato das mudas. Em sua fase inicial, o projeto prevê o plantio de 100 árvores no espaço urbano e irá acontecer em quatro etapas, com o plantio de 25 árvores em cada uma delas.

O objetivo deste projeto é fazer com que as pessoas que recebam as árvores entendam a importância do verde para as cidades. As árvores plantadas receberão o nome dos alunos que as plantaram, como uma forma de eternizar aquele momento do plantio. No entendimento dos próprios alunos, eles estão fazendo um bem não só para o município, mas também para toda a humanidade.

