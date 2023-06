ALTO GIRO: a loja completa de tintas em Lucélia

Atuando no comércio de Lucélia desde 2020, a Alto Giro Tintas é a loja completa da Capital da Amizade.

Especializada em tintas imobiliárias, trabalha com as principais marcas do mercado e oferece além do excelente atendimento, um time de consultores especialistas em lhe proporcionar a escolha certa e garantir a satisfação.

Além das tintas tradicionais que vem prontas com a coloração de fábrica, a Alto Giro Tintas conta com um moderno sistema tintométrico para desenvolver a cor desejada pelo cliente, fazendo assim, o seu tom exclusivo.

Na Alto Giro, os clientes também encontram texturas, pincéis, rolos, lixas e outros produtos.

Inaugurada em fevereiro de 2020, a empresa completou neste ano os seus três anos de forte atuação sob o comando de Juninho e da Chris Silva.

Na avenida Internacional, 1.413 – telefones: (18) 99799-0458 / 991016078 / 99814-4300.