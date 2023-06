Com Luan Santana como destaque, shows da Expo Verde 2023 são anunciados

Na manhã de hoje (sexta-feira) foi realizado o lançamento da Expo Verde 2023 em entrevista coletiva no gabinete da Prefeitura de Adamantina.

O presidente da comissão organizadora Gustavo Taniguchi e o vice-presidente Tiago Benetão anunciaram a data, o tema e a grade de shows.

A Expo Verde 2023 ocorre de 5 a 10 de setembro, no Recinto Poliesportivo e tratará sobre ‘Inovação e Boas Práticas’.

Os artistas que subirão ao palco na edição deste ano são:

HUGO & GUILHERME – Dia 5 (terça-feira);

PEDRO SANCHES & THIAGO – Dia 6 (quarta-feira);



LUAN SANTANA – Dia 7 (quinta-feira);

MURILO HUFF – Dia 8 (sexta-feira);

LÉO CHAVES (da dupla Vitor & Léo) – Dia 9 (sábado);

PATRULHA UMA AVENTURA CANINA (show infantil) – Dia 10 (domingo).

“Estamos preparando um evento para que a nossa população, principalmente, as famílias possam participar e se divertir, com responsabilidade. Além da parte de entretenimento, manteremos a essência do evento que é unir meio ambiente e negócios com as exposições. Então, ao longo dos próximos três meses vamos anunciar todas as novidades que haverá na Expo Verde 2023”, disse Gustavo.