FLÓRIDA: Educação recebe curso sobre Transtorno do Espectro Autista

No dia 26, no auditório “Celso de Castro Scafi” localizado na Secretaria Municipal de Educação, no período das 13h00 às 17h00, foi realizado o curso sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Este foi o primeiro de quatro módulos do curso sobre TEA que será ministrado pela empresa Esperançar (assessoria e formação na área da Educação) da cidade de Marília.

O curso é destinado para professores, gestores e auxiliares de desenvolvimento infantil da rede municipal de ensino de Flórida Paulista, tendo como objetivo qualificar os servidores a desempenhar com maior competência e aprimorar a qualidade do ensino junto aos alunos com o diagnóstico do referido transtorno.

O primeiro módulo do curso foi ministrado pela dra. Vanessa Rigolleti, especialista em educação especial e inclusiva com habilitação em deficiência intelectual. Tendo como seguintes temas abordados: características e variações; sinais de risco e alerta; TEA e comorbidades; os direitos do aluno com TEA na escola e intervenção precoce na prevenção e promoção de saúde.

De acordo com a Educação, os demais módulos serão realizados nos dias 16 de junho, 18 de julho e 19 de julho.