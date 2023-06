Lucélia participa dos Jogos da Melhor Idade em Presidente Prudente

Teve início no dia 6 de junho, na cidade de Presidente Prudente que sedia as disputas da 7ª Região Esportiva, mais uma edição do Jomi (Jogos da Melhor Idade), com a participação confirmada de 46 cidades da região, no total, serão mais de 1.800 pessoas envolvidas com as competições, entre elas, cerca de 1.400 atletas.

Mais uma vez a cidade de Lucélia está representada na competição regional que movimentará a cidade de Presidente Prudente, até o próximo dia 11 de junho.

Lucélia participará das seguintes modalidades: voleibol adaptado masculino e feminino, atletismo masculino, natação feminina, dominó, dama, xadrez masculino e malha.





Os Jogos da Melhor Idade são classificatórios para a Fase Regional que está prevista para o fim de junho e começo de julho, em São José do Rio Preto para pessoas com mais de 60 anos.

A maioria das disputas será realizada no Parque de Uso Múltiplo (PUM), mas o atletismo, por exemplo, terá como casa o Estádio Caetano Peretti. São, portanto, 14 modalidades adaptadas distribuídas durante os quatro dias de competição: bocha, atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, dança de salão, malha, truco, natação, vôlei adaptado, tênis de mesa, tênis e xadrez.

Os melhores das oito regiões se classificarão para a final estadual, em São José do Rio Preto.