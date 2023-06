MARIÁPOLIS: Pavimentação da estrada Mariápolis a Caiabu segue a todo o vapor e ganha nova forma

Há décadas os moradores e autoridades sonham e reivindicam pela pavimentação asfáltica da estrada vicinal CBU 010 / MRP 040 que liga Mariápolis a Caiabu, totalizando 12,870 km.

Foram várias audiências e protocolo de ofícios de deputados da região, prefeitos e vereadores de ambas as cidades; inclusive houve o pronunciamento no ano de 2009 que a obra seria executada na gestão do ex-governador José Serra, porém sem êxito.

Anunciada a obra pelo então governador do Estado João Doria no ano passado, foi iniciada na gestão de Rodrigo Garcia após os trâmites burocráticos.

A obra está sendo executada diretamente através do Governo do Estado com investimento de R$ 34.449.881,48, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com a responsabilidade da empresa Insttale. Ela teve início em maio de 2022 e o prazo para o término é no final de novembro deste ano, sendo previsto 18 meses de serviço para a conclusão total.

Maquinários estão a todo vapor trabalhando na execução da tão sonhada pavimentação.