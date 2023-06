Para se defender, pai atira no rosto do filho durante surto psicótico do rapaz, que acaba morrendo

O delegado aposentado do Estado de Minas Gerais teria tentado socorrer o filho, diagnosticado com esquizofrenia, durante um surto, ocasião em que quebrou uma janela e acabou se ferindo.



“A família relatou que, nos últimos três anos, o quadro do rapaz piorou muito. Ele estava mais agressivo e violento. Hoje, por volta do horário do almoço, o filho teve mais um surto e o pai tentou contê-lo. A família apresentou os documentos médicos que atestam o quadro de esquizofrenia diagnosticado no filho”, afirmou o delegado.

De acordo com Zanatta, no momento em que o pai foi pegar a chave do carro para levar o filho ao pronto-socorro municipal, foi surpreendido pelo jovem, que havia pegado uma faca na cozinha e tentou golpeá-lo.

Encurralado entre o corredor da residência e um dos quartos, o ex-delegado pegou sua pistola calibre .40 e acertou um único disparo no rosto do filho, abaixo de um dos olhos, na tentativa de conter as investidas.

O pai realizou os primeiros socorros ainda no local, até a chegada do Corpo de Bombeiros. O filho foi levado para a Santa Casa de Misericórdia do município, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A pistola, a munição deflagrada e a faca foram apreendidas.