Capotamento na Ponte Rodoferroviária deixa 3 pessoas feridas

Um capotamento ocorreu na Ponte Rodoferroviária que liga SP a Mato Grosso do Sul, deixando três vítimas leves. O acidente envolveu um carro de passeio, que ocorreu na tarde de hoje.

De acordo com informações obtidas no local, as três vítimas são um homem, uma mulher e uma criança, todos residentes em Três Fronteiras. Apesar do susto, eles recusaram atendimento das equipes de emergência ainda no local do acidente.

Equipes dos Bombeiros de Santa Fé e Taboado, e SAMU de Santa Fé e da Polícia Militar de São Paulo,prontamente se deslocaram para prestar auxílio.

Segundo relatos do condutor do veículo capotado, houve uma colisão lateral com um caminhão no momento em que este realizava uma ultrapassagem. A colisão resultou no capotamento do carro.

A Ponte Rodoferroviária é uma importante via de ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizada tanto por veículos de passeio quanto por caminhões de carga. A ocorrência desse acidente serve como alerta para a importância da prudência e atenção dos motoristas ao trafegar por essa via.

As autoridades estão realizando os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente e determinar as responsabilidades envolvidas.

Felizmente, apesar do capotamento, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. É sempre fundamental manter a segurança no trânsito e respeitar as leis para evitar incidentes como este.