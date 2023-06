Copa Alta Paulista de Veteranos define os semifinalistas neste domingo

A 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia prossegue neste domingo.

A partir das 9h00, quatro equipes estarão na disputa pelas duas últimas vagas nas semifinais da competição.

Dois jogos serão realizados pela segunda rodada das quartas de finais na praça esportiva do Aspumulu.

No primeiro jogo Pracinha X ABC/ Rennô F.C. e no segundo Bangolas Lanches/ Conveniência Daniel Mangaia/ Judá Troféus e Eventos e Esportivos de Lucélia/ J.Olé Birigui X Parapuã F.C.

CLASSIFICADOS

Florida Paulista F.C. e San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente são as primeiras equipes a garantir suas vagas para as semifinais da Copa Alta Paulista de Veteranos.

As duas equipes conquistaram a classificação ao derrotar seus adversários o Parque Iguaçu F.C. e Alamandas F.C./ Auto Mecânica Flex, na primeira rodada das quartas de finais realizado no domingo (4) no Campo do Aspumulu.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.