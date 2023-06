Evento de capoeira movimentará Lucélia na próxima semana

A cidade de Lucélia receberá nos dias 17 e 18 de junho a XIII Capufest, o maior evento de capoeira da região, com a presença confirmada do Mestre Suassuna e de representantes de cidades dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso o Sul.

No dia 17 o Capufest começa às 14h30 na quadra da Emef Prof. Carlos Bueno, e no domingo, o evento será em frente da Casa da Cultura, com início previsto para as 8hs, oportunidade que os capoeiristas farão uma interação com os corredores da Corrida da Fogueira em Lucélia.

Segundo Mestre Caculé, organizador do evento, é esperado aproximadamente 400 capoeiristas de várias cidades, como a presença do Mestre Suassuna, que virá de São Paulo, e é considerado um dos maiores divulgadores da capoeira no Brasil e em vários países do mundo.

No Capufest está sendo aguardadas capoeiristas de Adamantina, Inúbia Paulista, Dracena, Panorama, Tupi Paulista, Osvaldo Cruz, Parapuã, Birigui, Nantes, Presidente Prudente, Alvares Machado, Marília, Presidente Epitácio, Jundiaí, São Paulo, Araraquara, Araçatuba, Agudos, Campinas. Do estado do Paraná virão capoeiristas de Londrina e Jacarezinho. E do Mato Grosso do Sul, da capital Campo Grande.

Mais uma vez a capoeira de Lucélia será destaque na região, trazendo um evento que terá repercussão regional.