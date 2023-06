FLÓRIDA: Centro Esportivo recebe Jogo Beneficente neste domingo

Neste domingo (11), a bola vai rolar em Jogo Beneficente entre Galácticos F.C. x Império do Corte, no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.

O evento visa arrecadar alimentos para famílias de baixa renda de Flórida Paulista. A partida amistosa começa a partir das 9h00.

De acordo com informações dos organizadores, toda população pode prestigiar e também fazer s sua doação.

Os meios de contato para doar alimentos são WhatsApp: 18 99614-2444 (Maicon Ribeiro) e 18 99819-3509 (Fernando Ribeiro).

Ainda segundo os organizadores, uma boa quantidade de alimentos já foi arrecadada e poderá ajudar famílias em situação de baixa renda.

“Pedimos a colaboração de mais gente de nossa cidade. As doações podem ser feitas no domingo, estaremos com uma equipe no local recebendo qualquer tipo de alimento que possa ajudar os munícipes do nosso município”, destacou Fernando.