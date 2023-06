SP-CAP: Motorista de Flórida Paulista recebe Corolla e R$ 20 mil

O floridense Milton Claudio, separado, pai de três filhos, motorista de caminhão pipa em usina de álcool, morador na cidade de Flórida Paulista, ganhou o prêmio do SP CAP do último domingo, um automóvel Corolla + R$ 20 mil.

A cerimônia de entrega da premiação ocorreu na quarta-feira (7) defronte ao ponto de venda onde ele adquiriu o cupom, Farma-Vida no centro de Flórida Paulista.

“Muito feliz. Foi ótimo. Eu sempre participo e compro o SP Cap. Essa notícia veio de surpresa porque eu havia acabado de acordar e ainda estava tomando café. Depois todo mundo começou a me ligar, me parabenizar. Foi um momento maravilhoso e emocionante. Eu tenho um Golzinho e um Uninho, e agora estou com carro de patrão. Os R$ 20 mil eu vou guardar e pensar o que fazer. Tenho sonho de ter uma casa, porque ainda moro com meu pai. Vou me programar”, declarou o felizardo ganhador.