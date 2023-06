Definido os jogos das semifinais da Copa Alta Paulista de Veteranos

A 16ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia prosseguiu neste domingo (11), com a definição das duas últimas equipes das semifinais.

Dois jogos foram realizados pela segunda rodada das quartas de finais na praça esportiva do Aspumulu.

No primeiro jogo, a equipe de Pracinha que jogava pelo empate acabou perdendo por 2 a 1 para o ABC/ Rennô F.C.

Já no segundo jogo o Bangolas Lanches/ Conveniência Daniel Mangaia/ Judá Troféus venceu por 1 a 0 a equipe do Parapuã F.C.

CLASSIFICADOS

Florida Paulista F.C. e San Remo E.C./ Marcos Construtor/ Itamar Eletrecista/ Alencar Encanador/ Zé Valente já haviam garantido as vagas para as semifinais da Copa Alta Paulista de Veteranos.

E as equipes do ABC/ Rennô F.C. e Bangolas Lanches/ Conveniência Daniel Mangaia/ Judá Troféus, classificadas neste domingo, completaram as quatro equipes que farão as semifinais.

SEMIFINAIS

Os jogos das semifinais acontecem no Aspumulu no próximo domingo (18) e já estão definidos, sendo os seguintes confrontos:

Ás 9h00: ABC/ Rennô F.C. X Flórida Paulista F.C.

Às 10h00: San Remo X Bangolas Lanches/ Mangaia/ Judá

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.