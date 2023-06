FLÓRIDA: Fórum da comarca tem nova juíza

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nomeou uma nova juíza para o Fórum da comarca de Flórida Paulista.

A drª Ana Karolina Gomes de Castro é natural de Salto/SP. Formou-se em direito pela Universidade Estadual de Londrina. Posteriormente prestou concurso para o Ministério Público do Paraná, onde ingressou na carreira de promotora de Justiça em 16 de setembro de 2022, quando então tomou posse na sede do MP em Curitiba sendo designada para a comarca de Realeza.

Em 13 de fevereiro, tomou posse no Palácio da Justiça após ser aprovada no 189º Concurso de Ingresso na Magistratura em São Paulo.

Já em seus primeiros dias de atuação em Flórida Paulista, onde iniciou os trabalhos em 22 de maio, foi recepcionada pelos serventuários do Poder Judiciário e Ministério Público, através do promotor de Justiça dr. Samuel Camacho Castanheira.

Proferiu na semana passada uma importante palestra aos alunos da escola Pércio sobre a sua carreira profissional e o combate da violência doméstica.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, a juíza drª. Ana Karolina Gomes de Castro agradeceu a receptividade da comunidade floridense e se colocou à disposição da população para atuar nos conflitos e buscar soluções para as demandas, sempre visando o bem-estar da população.

Ela também destacou a importância dos passos dados e os projetos desenvolvidos pela drª Ruth Duarte Menegatti, juíza que esteve atuando frente ao Judiciário floridense como substituta e ressaltou ainda que pretende manter a ações criadas, se engajando em novas que possam ser instituídas prol a comunidade.