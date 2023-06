Homem é preso pela Polícia Militar ao quebrar medida protetiva em Flórida Paulista

Um homem foi preso na manhã deste domingo (11), em Flórida Paulista, após quebrar medida protetiva emitida pela Justiça em favor de sua ex-companheira.



A prisão ocorreu no Bairro Aléssio, onde a Polícia Militar havia sido acionada com informações de que o homem estaria no local bastante nervoso e ameaçava as pessoas em posse de um pedaço de madeira.



O homem foi questionado se tinha ciência de uma medida protetiva que o impedia de se aproximar de sua ex-companheira que também estava no local trabalhando, o que foi confirmado pelo mesmo.



Diante do descumprimento da medida protetiva, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Adamantina onde permaneceu detido à disposição da Justiça.