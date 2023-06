Populares tentam evitar prisão de homem em Mariápolis

Ele foi levado ao Plantão Policial por desacato, desobediência e resistência



Na noite deste domingo (11), ao atender ocorrência de perturbação de sossego, os policiais militares de Mariápolis se depararam com um homem que pilotava uma moto sem capacete.



Houve tentativa de abordagem, porém, o mesmo se evadiu do local e mesmo com o acionamento de sinais sonoros, luminosos e outros recursos policiais, só parou após bater no portão de uma casa e adentrá-la.



Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe do homem veio em direção dos policiais, dizendo que “não iriam abordar o seu filho”, além de arranhar o policial e provocar-lhe arranhões e rasgar sua farda.



O irmão do acusado tentou retirá-lo do local e desferiu um soco tentando acertar o policial, porém, sem sucesso.



Ainda durante a situação, populares compareceram ao local e tentaram retirar o homem, mas se evadiram levando apenas a motocicleta utilizada por ele na fuga da equipe policial.



Com o apoio de outras equipes, os policiais detiveram o acusado e o conduziram para o Plantão Policial onde foi apresentado e após pagar fiança foi liberado.

Ele deve responder pelos crimes de desacato, desobediência e resistência.