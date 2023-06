Radialista Kako Oliveira sofre acidente na SP-294

O radialista luceliense Kako Oliveira, conhecido em toda a região pelo profissionalismo atrás dos microfones e por ser um dos principais narradores esportivos da Alta Paulista, sofreu um grave acidente na noite deste domingo (11), na SP-294, em Osvaldo Cruz.



Ele seguia pela rodovia, quando na altura do trevo da “Venda Branca”, por motivos ainda desconhecidos, ocorreu a colisão da moto que conduzia contra a traseira de um veículo Corsa com placas de Osvaldo Cruz.



Com o choque, Kako sofreu fratura no braço, dente e escoriações pelo corpo.



Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Osvaldo Cruz onde permaneceu internado sob cuidados médicos e seria liberado na manhã desta segunda-feira.



Além do susto, a condutora do veículo Celta não sofreu ferimentos.



A ocorrência foi atendida por profissionais da concessionária Eixo e Polícia Militar Rodoviária.